Ibrahimovic su Lukaku: “Feci una scommessa sugli stop riusciti, non accettò mai”

Zlatan Ibrahimovic, parlando a La Gazzetta dello Sport, spiega: “Non è strepitoso a livello tecnico, l’arma migliore è la forza”.

E’ stato ed è ancora oggi uno dei migliori attaccanti al mondo ed è normale quindi che in fatto di punte se ne intenda come pochi. Zlatan Ibrahimovic conosce bene la materia e conosce bene anche la , l’ e quel Romelu Lukaku che proprio in questa stagione ha iniziato la sua avventura in nerazzurro.

Il fuoriclasse svedese, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della decisione del club meneghino di puntare sull’attaccante belga dopo la rottura con Mauro Icardi.

“Per Mauro parlano i numeri, tuttavia ho un debole per chi si fa il mazzo per i compagni. Su Romelu, dico questo: non aspettatevi cose strepitose a livello tecnico, la sua arma migliore è la forza. Certo, se mi avesse ascoltato…”.

Ibrahimovic ha giocato con Lukaku nel ed ha svelato un episodio che ha per protagonista proprio l’attaccante dell’Inter.