Ibrahimovic in parte col gruppo: in panchina col Napoli?

Segnali confortanti sul fronte Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. Lo svedese si è allenato parzialmente in gruppo e morde il freno per partire coi compagni per Napoli.

Come riferisce 'Sky', dopo una prima parte di seduta personalizzata Ibra si è unito al resto dei compagni in chiusura di allenamento, alimentando le chances di vederlo almeno in panchina domenica sera al 'Maradona'.

Ibrahimovic è ai box per infortunio da fine gennaio, quando un'infiammazione al tendine d'Achille lo ha costretto a guardare il Milan dalla tribuna nelle successive uscite stagionali.

Ora la speranza di tornare tra i convocati per la sfida Scudetto col Napoli, dove il peso dell'attacco sarà comunque sulle spalle di Olivier Giroud.