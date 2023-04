Il Milan ritrova Ibrahimovic: allenamento con il gruppo

Zlatan Ibrahimovic, a meno di un mese dall'ultimo infortunio muscolare, è tornato ad allenarsi coi compagni: convocato per Milan-Lecce?

A 28 giorni dall'ultimo infortunio, Zlatan Ibrahimovic torna a disposizione di Stefano Pioli. Per il Milan, un'altra ottima notizia dopo l'approdo alle semifinali di Champions League.

Il fuoriclasse svedese, infortunatosi con la Nazionale in occasione dell'ultima sosta, si è allenato nuovamente coi compagni e potrebbe strappare una convocazione per la sfida di domenica alle 18 contro il Lecce.

Ibra, che è bene ricordarlo non risulta in lista Champions, era stato schierato titolare il 18 marzo alla Dacia Arena in Udinese-Milan trovando anche il goal su rigore, diventando il marcatore più anziano nella storia della Serie A con i suoi 41 anni e 166 giorni.

Di rientro dagli impegni con la Svezia a fine marzo, Zlatan aveva rimediato un problema muscolare alla coscia che lo aveva costretto per l'ennesima volta a fermarsi ai box.

Ibrahimovic - inutilizzabile in Europa - ha così saltato i match di campionato contro Napoli, Empoli e Bologna ed ora scalpita per rientrare almeno tra i convocati domenica col Lecce.