Ibrahimovic generoso: regala una PS5 ad ogni compagno

Zlatan Ibrahimovic si traveste da Babbo Natale: una PS5 in regalo per ogni compagno di squadra.

Il 19 novembre è una data che rimarrà impressa nella mente dei videogiocatori per diverso tempo: da oggi è disponibile la PlayStation 5, console con cui la Sony si è presentata all'appuntamento con la 'next gen'.

'Disponibile' però è una parola grossa, poiché le prime scorte si sono esaurite nel giro di pochi minuti su tutti i siti di elettronica: PS5 davvero introvabile per tutti, o quasi.

Non per lui, Zlatan Ibrahimovic, che si è reso protagonista di un gesto da vero e proprio Babbo Natale, seppur alla festività manchi ancora un mese: lo svedese, infatti, ha regalato una console a ciascuno dei suoi compagni di squadra, come testimoniato anche da questa Instagram Story pubblicata da Samu Castillejo.

Una bella fortuna per gli altri rossoneri che, potendo contare su un compagno che oltre ad essere un campione è anche una sorta di brand vivente, hanno potuto accogliere la PS5 al 'Day One', a differenza di tanti appassionati rimasti a secco.

Regalo che, però, dovrà avere un 'seguito' sul terreno di gioco, dove Ibrahimovic si aspetta che gli altri diano il massimo, proprio come lui: poiché, come ci insegnano mamma e papà, la PlayStation 5 va meritata...