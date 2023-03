Ibrahimovic convocato dalla Svezia: "Vuole dare il suo contributo"

L'attaccante svedese torna in nazionale a 41 anni per i match contro Belgio e Azerbaigian. Il c.t. Andersson: "Sarà utilizzato a gara in corso".

Zlatan Ibrahimovic non lascia, anzi raddoppia: dopo essere tornato a disposizione di Pioli e del Milan in seguito alla lunga riabilitazione post operazione al ginocchio, l'attaccante è stato convocato dal c.t. Janne Andersson per i primi due match di qualificazione ad Euro 2024 che vedranno la Svezia ospitare il Belgio e l'Azerbaigian, rispettivamente il 24 e il 27 marzo. L'annuncio del ritorno in nazionale del 41enne è stato dato in conferenza stampa proprio dal commissario tecnico. "Io e Zlatan siamo sempre stati in contatto, anche durante il periodo dell'infortunio. Si sente bene e può dare una mano in campo. Ha personalità ed esperienza che aggiungono parecchio alla squadra. In questo senso è unico, ma l'idea è che dia il suo contributo sul terreno di gioco, altrimenti non lo avrei convocato". Come sta avvenendo al Milan, Ibrahimovic sarà un'arma da sfruttare a gara in corso. "Non lo vedo titolare, sarà utilizzato in corso d'opera come sta accadendo al Milan. Poi tutto dipenderà dalle partite e dalle sue possibilità. Zlatan è voglioso di dare il proprio contributo: oggi è così, poi vedremo come andrà il futuro". L'ultima apparizione di Ibrahimovic con la maglia della Svezia è datata 29 marzo 2022, giorno dello sfortunato playoff di accesso ai Mondiali perso per 2-0 contro la Polonia: ora, a 41 anni, l'ennesima missione da condurre in porto.