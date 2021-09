Sorpresa Ibrahimovic, convocato dalla Svezia anche se infortunato: "Può contribuire alla causa"

Nonostante sia ai box per infortunio, Ibrahimovic è stato ugualmente convocato in Nazionale dal ct Andersson: "Sta progredendo giorno dopo giorno".

Sorpresa per tutti, tranne forse per il diretto interessato. Zlatan Ibrahimovic è stato inserito tra i convocati della Svezia dal ct Janne Andersson.

Malgrado abbia giocato poco più di trenta minuti in stagione con la maglia del Milan e sia out dal 12 settembre per guai fisici, la punta rossonera tornerà a indossare la maglia della nazionale svedese impegnata il 9 e il 12 ottobre contro Kosovo e Grecia, gare entrambe valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

"Ho deciso di convocarlo perché credo e spero possa essere coinvolto e contribuire alla causa. Sta recuperando da un infortunio, ma sta anche progredendo giorno dopo giorno e noi ci ritroveremo la prossima settimana", la spiegazione di Andersson in conferenza stampa.

L’ultimo impegno di Ibra con la sua nazionale risale al marzo 2021, proprio contro il Kosovo.