Ibrahimovic convocato per Milan-Torino: confermato il ritorno dello svedese

Pioli conferma il ritorno di Ibrahimovic, nel 2022/2023 non è ancora sceso in campo: "Il suo ruolo è di grande motivatore e giocatore".

Zlatan Ibrahimovic farà parte della squadra convocata per l'anticipo di Serie A tra il Milan e il Torino. Nell'aria da qualche giorno, l'annuncio è arrivato direttamente da Stefano Pioli, che ha confermato come per la sfida ci sarà anche lo svedese, per la prima volta in questa stagione.

"Sta meglio" ha evidenziato Pioli nella conferenza stampa pre-gara. "L'autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Il suo ruolo è di grande motivatore e grande giocatore. Domani sarà con noi e questo è importante".

Ibrahimovic a disposizione di Pioli dunque, anche se come evidenziato dallo stesso mister del Diavolo, l'autonomia è quasi nulla. Pochissimi minuti nelle gambe in teoria, con ingresso possibile solamente per l'ultima parte di gara per riprendere confidenza con il campo.

La convocazione di Ibrahimovic arriva a nove mesi di distanza dall'ultima, avvenuta maggio per la gara contro il Sassuolo, in cui lo svedese giocò la parte finale del match prima dei festeggiamenti al Mapei prima e a Milano poi.

Operato al ginocchio, Ibrahimovic, ora 41enne, è pronto a dare una mano ai compagni come leader, cercando di scendere in campo anche in qualche occasione. L'ultima gara da titolare risale ormai a più di un anno fa, quando l'ex Inter e Juventus giocò dal primo minuto la sfida contro gli stessi bianconeri.

Dal 23 gennaio 2022 i problemi al tendine, dunque una manciata di gare da subentrato e il lungo recupero. L'ultimo goal? Quello contro il Venezia, datato 9 gennaio 2022.