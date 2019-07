Ibrahimovic apre una bottiglia con un calcio e sfida Pogba

Ibrahimovic accetta la #BottleCapChallenge e apre la bottiglietta d'acqua con un calcio: è la nuova sfida dell'estate. Ora tocca a Pogba.

La nuova moda dell'estate 2019 si chiama #BottleCapChallenge. L'ultimo a raccogliere la sfida è stato Zlatan Ibrahimovic che, dagli spogliatoi di Los Angeles, ha confermato tutta la sua abilità con i piedi.

L'attaccante dei Galaxy infatti ha aperto la bottiglia con un calcio volante senza alcun problema e poi ha lanciato la sfida all'amico Paul Pogba, che con Ibrahimovic condivide anche il procuratore Raiola.

La #BottleCapChallenge consiste consiste proprio nello stappare una bottiglia con un calcio rotante senza l'ausilio delle mani e senza colpire la bottiglia. Una sfida che richiede un gesto atletico non comune, ma sicuramente alla portata di Ibrahimovic.

Lo svedese infatti, come noto, prima del calcio si è dedicato per anni alle arti marziali. Per mettere in difficoltà Ibrahimovic, insomma, serve altro.

Tra i personaggi famosi che si sono già cimentati nella Botte Cap Challenge vanno segnalati l'attore Jason Statham, l'icona della MMA Conor McGregor e la cantante Ellie Goulding. Il prossimo sarà Pogba?