Ibrahimovic al Napoli, Milik scherza: "Trovargli spazio? Difficile"

Dopo la sconfitta casalinga col , il vuole chiudere il 2019 con un sorriso ma per farlo dovrà vincere domenica sera sul campo del .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In vista della gara Arek Milik ha concesso un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport' ammettendo le colpe dei giocatori in questo momento difficile.

'"Non voglio tornare indietro e parlare di Ancelotti, abbiamo sbagliato tutti. Da quando sono a Napoli non avevo mai vissuto una situazione del genere. Questa classifica non può essere la nostra. Vogliamo la Champions".