Ibrahimovic al Monza, Galliani si arrende: "Non è più pensabile"

L'effetto Coronavirus spegne definitivamente il sogno del Monza di arrivare a Ibrahimovic, Galliani ammette: "Ho bloccato tutto".

Il sogno Zlatan Ibrahimovic è destinato a restare tale per i tifosi del Monza. Colpa, anche, del Coronavirus che inciderà pesantemente sul prossimo calciomercato estivo.

A spegnere definitivamente le speranze è Adriano Galliani che, intervistato da 'Il Corriere della Sera', spiega come quello del possibile arrivo di Ibra al Monza sia uno scenario ormai tramontato.

"Non è più pensabile, ho bloccato ogni operazione per il Monza non sapendo bene come sarà il panorama futuro, potrei ridurre gli investimenti. Mi chiedo che serie A potremmo trovare in caso di promozione nel 2021".

La preoccupazione di tutti d'altronde ora è soprattutto quella di ridurre le perdite e trovare un modo per concludere la stagione, anche sforando i tempi previsti.

"Sarebbe stato meglio assecondare le osservazioni della Fifa e consentire ai singoli campionati di poter concludere i tornei con le squadre sì al lavoro, ma da agosto e in campo da settembre. Adesso il virus c’è, è in giro, lo sappiamo. La nuova stagione si sarebbe disputata nell’anno solare 2021, magari spostando gli Europei a novembre-dicembre per allinearsi ai Mondiali che si giocano negli stessi mesi dell’anno successivo".

Galliani poi spiega perché ripartire sia un'assoluta necessità per il calcio italiano.

"Se i nostri tre principali competitor in Europa riprendono l’attività, rischiamo di non essere più competitivi con loro. Il calcio italiano subirebbe danni da 700 milioni e si avvierebbe a una “decrescita felice”, mentre gli altri continuerebbero a incassare. Non capisco perché la Uefa voglia far correre alle singole Leghe il rischio di non poter finire i campionati, causando ai club perdite collettive per 5 miliardi».

Infine l'amministratore delegato del Monza lancia un appello per salvare la stagione anche in Serie C ed evitare lo stop.