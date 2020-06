Ibrahimovic al Bologna? Bigon dice no: "Non è una possibilità"

Il direttore sportivo dei felsinei chiude a un trasferimento dello svedese: "Non ci sono stati contatti o idee reciproche".

Zlatan Ibrahimovic al ? Occasione passata e dimenticata. Lo conferma Riccardo Bigon, il direttore sportivo del club felsineo.

Intervenuto a 'Rai Radio 1' Bigon ha ammesso che al momento si tratta solo di una suggestione, ma non c'è nulla di concreto: per il Bologna il 38enne attaccante non è una possibilità.

"Capisco la suggesione mediatica. Ibrahimovic è un nome importantissimo, un personaggio di alto profilo, normale che faccia rumore. Ma non è una possibilità per il Bologna: non ci sono stati contatti o idee reciproche".

Il DS ha ammesso che negli scorsi mesi Mihajlovic ha sentito Ibra, ma soltanto in amicizia. E l'idea è rimasta tale dopo che lo svedese ha scelto il .