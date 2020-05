Ibra-Bologna si può, Mihajlovic: "Non resterà a Milano"

Sinisa Mihajlovic delinea il futuro di Ibrahimovic: "Non resterà a Milano, la domanda è se verrà da noi al Bologna o andrà in Svezia".

Zlatan Ibrahimovic al netto di sorprese non giocherà più nel la prossima stagione. L'attaccante svedese adesso dovrà prendere una nuova decisione, come successo già lo scorso gennaio.

Sinisa Mihajlovic ha rilasciato parole molto interessanti sul futuro di Zlatan Ibrahimovic al programma serbo 'Veče sa Ivanom Ivanovićem'.

"Ibrahimovic mi ha chiamato qualche giorno fa, deciderà cosa fare in estate. Non giocherà più a Milano. La vera domanda adesso è se verrà da noi al o se tornerà in ".

Lo svedese era già stato vicino al Bologna proprio poco prima di firmare per il Milan a gennaio. Ibra e Mihajovic sono legati da un grande rapporto e secondo 'Il Corriere dello Sport' ci sarebbe già una bozza del contratto pronta: Un ingaggio da 1,8 milioni più bonus, arrivando a sfiorare i 2,5 milioni di euro.

Mihajlovic rivela quindi con certezza che Ibrahimovic non giocherà più al Milan, anche se era già nell'aria. Adesso un altro anno in oppure il ritorno in patria (probabilmente all'Hammarby).