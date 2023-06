Godbye Zlatan: il Milan si prepara all'addio di Ibrahimovic? L'indizio a San Siro

A San Siro è apparso il banner 'Godbye Zlatan' in vista della gara contro il Verona: il saluto a Ibrahimovic sembra imminente.

Dopo la qualificazione in Champions League e lo Scudetto, a 40 anni Zlatan Ibrahimovic è pronto a dire nuovamente addio al Milan? Sembrerebbe di sì, considerando quanto apparso a San Siro in vista della 38esima e ultima gara rossonera contro il Verona, quella che chiuderà la stagione 2022/2023.

In vista di Milan-Verona, infatti, sono apparsi dei banner a bordo campo indirizzati proprio a Ibrahimovic e al suo addio al termine del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

In questi si legge 'Godbye Zlatan', l'unione tra god (ovverio dio) e bye, gioco di parole per rimarcare come nel tempo Ibrahimovic si sia spesso definito. Un saluto per lo svedese, che dovrebbe così iniziare una nuova fase della sua carriera o chiudere qui la sua lunga esperienza calcistica.

41enne il prossimo ottobre, Ibrahimovic ha diverse possibilità per il suo futuro: si parla da settimane dell'approdo al Monza, con Galliani e Berlusconi pronti ad accogliere lo svedese alla corte di Palladino nel 2023/2024, ma non è completamente da escludere il ritiro o una nuova avventura all'estero.

Classe 1981, Ibrahimovic ha vinto due Scudetti con il Milan, il secondo dei quali nel 2021/2022. Con i rossoneri ha segnato 93 reti in 163 presenze: contro il Verona non ci sarà causa infortunio, con il saluto che potrebbe avvenire prima o doppo la partita contro l'Hellas, in campo per evitare la retrocessione in Serie B.

Sei stagioni con il Milan per Ibrahimovic, arrivato in rossonero per la prima volta nel 2010 dopo aver salutato il Barcellona: dopo lo Scudetto l'era PSG, prima di tornare in città nel gennaio del 2020, dieci anni dopo la prima firma con i meneghini. Primo addio, ritorno ed ora, a meno di clamorosi colpi di scena, il definitivo saluto.