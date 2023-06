Ibanez verso l'addio alla Roma: sfida tra Atletico Madrid e Tottenham

Il club giallorosso ha deciso di sacrificare il difensore brasiliano: nelle casse della Roma possono entrare almeno 25 milioni di euro.

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Aouar dal Lione e chiuso per N’Dicka dall’Eintracht Francoforte, entrambi presi a parametro zero, la Roma studia il piano per finanziare la seconda fase del mercato in entrata.

Per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho, il club giallorosso prepara una cessione per far quadrare i conti e incassare un tesoretto da reinvestire.

Il profilo scelto dal General Manager giallorosso Tiago Pinto è quello di Roger Ibanez. Il difensore brasiliano potrebbe lasciare la Roma e consentire alla società capitolina di incassare una cifra importante.

Come riferisce Calciomercato.com, sulle tracce di Ibanez ci sono l’Atletico Madrid e il Tottenham.

I Colchoneros si erano fatti sotto già nel mercato invernale, lo scorso gennaio, prima di tirarsi indietro di fronte alla richiesta di 35 milioni di euro della Roma.

Al momento, però, gli Spurs sembrano in vantaggio. Il club inglese ha, infatti, la possibilità di investire una somma di denaro maggiore sul mercato e potrebbe battere la concorrenza dell’Atletico Madrid, che ha ripreso i contatti con il club giallorosso.

Si è raffreddata la pista Newcastle, mentre potrebbe prendere quota l’ipotesa West Ham nella trattativa per portare Scamacca in giallorosso, l’indiziato principale per sostituire l’infortunato Abraham.

La Roma osserva in attesa di capire gli sviluppi della situazione legata al futuro di Ibanez. Il club giallorosso ha già fissato il prezzo: il difensore brasiliano partirà per una cifra non inferiore ai 25/28 milioni di euro.