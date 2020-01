Iago Falque lascia il Torino e torna al Genoa: previste per oggi le visite mediche

Iago Falque è pronto a lasciare il Torino: ritornerà a Genova, dove ggi è atteso per le visite mediche. I liguri incontrano anche la Viola per Sottil.

È entrato nel vivo il mercato del : i liguri sono letteralmente scatenati e, dopo il pareggio contro la nell'ultimo turno di , cercano di piazzare i colpi giusti per raggiungere una salvezza che si complica sempre di più.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Iago Falque sarebbe ad un passo dall'addio al e avrebbe scelto il ritorno al Genoa, a dispetto della corte spietata della : nella giornata odierna l'attaccante spagnolo è atteso a Genova per essere sottoposto alle visite mediche, poi arriveranno le firme e l'ufficialità.

Iago Falque ritornerebbe così al Genoa dopo quattro stagioni, passate con la maglia della e del Torino. Lo spagnolo classe '90 fornirebbe un'arma in più nell'arsenale offensivo di Davide Nicola, che ha bisogno più che mai di dare una svolta all'attacco del 'Grifone'.

Il Genoa non si fermerebbe però a Iago Falque, ma - sempre secondo quanto anticipato da 'Sky' - oggi avrebbe già fissato un incontro con la Fiorentina per discutere di Riccardo Sottil: i liguri vorrebbero riuscire a raggiungere l'accordo per il prestito del talento viola classe '99.