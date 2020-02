Iago Falque al Genoa, Cairo: "Infortunato e fuori fino a fine febbraio"

Iago Falque è da poco approdato al Genoa ma Urbano Cairo fa luce sulle sue condizioni fisiche: "Non potrà giocare fino a fine febbraio".

Da qualche giorno è ufficialmente un giocatore del , ma Iago Falque dovrà attendere ancora un po' di tempo prima di tornare ad indossare la maglia del 'Grifone'.

Lo spagnolo si è visto pochissimo in questa prima parte di stagione: solo quattro presenze in campionato e una nei turni preliminari di che non gli hanno permesso di dare una mano ai granata, piombati in una crisi profonda culminata nel cambio di allenatore.

Tanti guai fisici che lo hanno costretto a guardare i compagni dalla tribuna: prima un infortunio alla caviglia e poi alla coscia, non completamente smaltito a quanto pare.

Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di Moreno Longo, Urbano Cairo ha rivelato i tempi di recupero di Iago Falque che hanno spinto la società piemontese a cederlo in prestito con diritto di riscatto.

"Iago Falque è importante per noi, nessuno nega il suo valore. Ma da luglio a gennaio non lo abbiamo più visto a causa dei problemi fisici. E poi ho scoperto che è ancora infortunato, starà fuori fino a fine febbraio".

Una bella gatta da pelare per il Genoa che comunque può contare su una discreta sovrabbondanza in attacco: Pandev, Sanabria, Pinamonti, Favilli e Destro cercheranno di far passare inosservata l'assenza di Iago Falque, che potrà dedicarsi in tranquillità al recupero per il ritorno in campo. Stavolta senza più intoppi.