I preconvocati della Croazia per i Mondiali in Qatar: Rebic escluso dalla lista

Il ct Dalic non cambia idea ed esclude Rebic dai Mondiali. Presenti nella prima lista i vari Brozovic, Pasalic e Vlasic, oltre a Pongracic ed Erlic.

Delusione, tremenda delusione. Anche se, in fondo, Ante Rebic se lo aspettava. Solo che adesso è arrivata pure l'ufficialità: i Mondiali in Qatar rimangono un sogno per l'attaccante del Milan, escluso dalla lista dei preconvocati diramata nel pomeriggio di lunedì dalla Croazia.

Ci sono un po' tutti i big: da Modric a Brozovic, passando per Perisic. Rebic no: il suo nome non compare. E del resto non è una sorpresa, come detto, se è vero che il giocatore rossonero ha collezionato la sua ultima presenza con la maglia a scacchi della Croazia un anno fa, agli Europei.

L'avventura di Rebic si è conclusa nel 2021 dopo alcune critiche pubbliche mosse dal giocatore nei confronti del commissario tecnico Zlatko Dalic. Che non lo ha più convocato. E che ora ha deciso di non fare alcun passo indietro nemmeno con i Mondiali alle porte.

Per il resto, l'elenco dei giocatori militanti nella nostra Serie A è particolarmente nutrito: ci sono anche il leccese Pongracic ed Erlic, del Sassuolo, oltre a Pasalic, Brozovic e Vlasic. Dentro anche la coppia Petkovic-Orsic, della Dinamo Zagabria, vecchie conoscenze italiane così come Budimir e Livaja.

L'elenco completo dei preconvocati della Croazia