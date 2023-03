I giovani di Milan e Inter insieme: torneo a squadre miste contro le discriminazioni razziali

La FIGC ha organizzato un torneo riservato alle Under 12 di Inter e Milan: competizione a squadre miste per combattere le discriminazioni razziali.

Milan e Inter in campo insieme a squadre miste? Sì, è successo davvero, sotto la regia della FIGC.

La Federcalcio, infatti, ha organizzato un torneo, che si è svolto al Centro Tecnico Federale di Casnate con Bernate, per combattere le discriminazioni razziali.

L'evento, promosso dalla FIGC - Settore Giovanile Scolastico, rientra nella campagna federale #UnitiDagliStessiColori, nata un anno fa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale che si celebra ogni 21 marzo.

La FIGC ha dunque dato forma ad un'iniziativa che ha coinvolto le formazioni Under 12 di Milan e Inter, chiamate a prendere parte ad un torneo che si è disputato a squadre miste per promuovere valori come inclusione, rispetto e socialità, che devono rappresentare dei solidi pilastri all'interno del mondo del calcio e non solo.

In quel di Casnate si è vissuta una vera e propria giornata di festa con lo sport - e in questo caso il calcio - a fare da filo conduttore. Al termine della manifestazione, tutti i giovani atleti e i genitori hanno preso parte ad un terzo tempo collettivo.