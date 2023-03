I convocati di Mancini per Malta-Italia: esclusi Pafundi e Pellegrini, Gnonto con la 10

Il talento dell'Udinese e il capitano della Roma fuori dai convocati insieme a Falcone e Buongiorno. La maglia numero 10 è stata assegnata a Gnonto.

Roberto Mancini ha stilato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla spedizione azzurra in quel di Malta, dove la Nazionale si giocherà la seconda gara di qualificazione a Euro 2024 dopo il ko interno contro l'Inghilterra.

Il ct jesino ha inserito 23 calciatori in lista, escludendone quattro che non prenderanno parte al match dello Stadio Ta’Qai National: i calciatori non presenti in lista sono Simone Pafundi, Lorenzo Pellegrini, Vladimiro Falcone e Alessandro Buongiorno.

In porta sarà Carnesecchi a completare il pacchetto insieme a Donnarumma e Meret, mentre in difesa sono presenti Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Darmian, Emerson Palmieri, Scalvini, Acerbi e Romagnoli.

A centrocampo Verratti, Jorginho, Pessina, Cristante, Frattesi e Tonali. In attacco c'è ovviamente Retegui, in goal con l'Inghilterra, insieme a Grifo, Politano, Scamacca, Berardi e Gnonto. E proprio all'attaccante del Leeds verrà affidata la maglia numero 10.

L'elenco completo dei convocati:

Portieri: Donnarumma, Meret, Carnesecchi

Difensori: Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Darmian, Emerson Palmieri, Scalvini, Acerbi, Romagnoli.

Centrocampisti: Verratti, Jorginho, Pessina, Cristante, Frattesi, Tonali.

Attaccanti: Grifo, Scamacca, Gnonto, Berardi, Politano, Retegui.