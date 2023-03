I convocati dell'Under 21: prima chiamata per Baldanzi, Fabbian e Zapelli

Nicolato ne convoca 28 in vista delle amichevoli con Serbia e Ucraina: prima chiamata per Baldanzi, Fabbian, Zapelli, Coppola e Pierozzi.

Giornata di convocazioni anche per quanto riguarda la Nazionale Under 21 guidata da Paolo Nicolato.

Il ct degli azzurrini, infatti, ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alle due amichevoli contro Serbia e Ucraina, in programma rispettivamente venerdì 24 a Backa Topola (ore 18) e lunedì 27 a Reggio Calabria (ore 20).

Di seguito l'elenco dei 28 calciatori convocati che verranno impiegati nel corso delle due sfide propedeutiche all'Europeo di categoria in programma in Romania e Georgia dal 21 giugno all'8 luglio:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);



Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Diego Coppola (Verona), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Mattia Viti (Nizza);



Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Reading), Salvatore Esposito (Spezia), Giovanni Fabbian (Reggina), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Bruno Zapelli (Belgrano);



Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (Volendam)

Tra i presenti in lista spiccano gli juventini Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, oltre a Destiny Udogie dell'Udinese e Raoul Bellanova dell'Inter, oltre a Lorenzo Colombo, riferimento avanzato del Lecce.

Sono invece cinque i calciatori alla prima chiamata: prima volta per Tommaso Baldanzi, fantasista che si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Empoli e per Giovanni Fabbian, di proprietà dell'Inter, ma attualmente in prestito alla Reggina in Serie B.

Prima convocazione anche per Bruno Zapelli, centrocampista del Belgrano, nato in Argentina ma in possesso di cittadinanza italiana.

A completare il pacchetto delle novità, ci sono anche i difensori Diego Coppola - calciatore del Verona - e Niccolò Pierozzi, anch'egli in forza alla Reggina, ma il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina.