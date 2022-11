I convocati dell'Inghilterra per Qatar 2022: out Abraham e Tomori

I vice campioni d'Europa hanno reso nota la lista dei calciatori che si giocheranno la Coppa del Mondo. Out il milanista e il giallorosso.

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha diramato la lista dei 23 convocati della nazionale britannica in vista dei Mondiali in Qatar.

Confermato in larga parte il blocco di giocatori sui quali l'allenatore ha puntato nelle ultime uscite dei Tre Leoni, Nations League compresa.

Spazio dunque a Harry Kane, Jack Grealish, Mason Mount, Phil Foden, Kyle Walker e molti altri calciatori provenienti da Manchester City, Chelsea, Arsenal e Tottenham. Ben rappresentato anche l'Everton.

Restano a casa invece Fikayo Tomori e Tammy Abraham, rispettivamente in forza a Milan e Roma, che fino all'ultimo hanno sperato in una chiamata per il Qatar.

Out anche Chris Smalling, anche lui in forza tra le fila dei giallorossi, al quale è stato preferito Harry Maguire del Manchester United.

Sotto la guida Southgate, l'Inghilterra ha giocato la semifinale dell'edizione 2018 della Coppa del Mondo e la finale degli Europei 2020, non riuscendo però mai a conquistare un titolo.