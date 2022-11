I convocati del Senegal per i Mondiali: Mané in bilico, convocati Dia e Ballo-Touré

Mané convocato, ma la sua presenza è ancora in dubbio: "Dovrà fare alcuni esami". In lista anche il milanista e l'attaccante della Salernitana.

Sono stati ufficializzati i nomi dei 26 calciatori che rappresenteranno il Senegal ai Mondiali del Qatar. Il ct Aliou Cissé ha diramato la lista comprendente i giocatori che saranno impegnati nel girone A insieme al Qatar, padrone di casa, all'Ecuador e all'Olanda.

Tra i convocati figura anche il nome di Sadio Mané, in fortissimo dubbio dopo l'infortunio al ginocchio patito con la maglia del Bayern Monaco, ma come confermato dal ct senegalese, la presenza dell'ex Liverpool è ancora in bilico:

" Mané dovrà sottoporsi ad alcuni esami in settimana. Lo lasciamo per il momento a disposizione del suo club, sperando che nei prossimi giorni si unisca a noi. Voglio che sia con noi", le parole di Cissé a '13football'.

All'interno del gruppo che esordirà martedì 22 novembre contro l'Olanda, ci sono anche due esponenti della nostra Serie A, ovvero Fodé Ballo-Touré e Boulaye Dia.

Sia il difensore del Milan che l'attaccante della Salernitana partiranno alla volta del Qatar con la speranza e l'ambizione di ritagliarsi spazio in quello che per entrambi sarà la prima rassegna mondiale della carriera.