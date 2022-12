I convocati del Milan per il ritiro a Dubai: Ibrahimovic presente

Sono 30 i calciatori convocati da Pioli in vista del ritiro invernale a Dubai: ci saranno sia l'attaccante svedese che Florenzi.

Proseguono i lavori in casa Milan in vista della seconda parte di stagione che scatterà il 4 gennaio.

Dopo aver ripreso gli allenamenti a Milanello, i rossoneri sono pronti a salpare alla volta di Dubai per il ritiro invernale che si svolgerà dall'11 al 20 dicembre.

Nella fattispecie, la squadra di Stefano Pioli disputerà due test amichevoli: il 13 dicembre contro l'Arsenal e il 16 contro il Liverpool.

Sono 30 i calciatori convocati dal tecnico emiliano in vista della dieci giorni in terra araba: tra di loro figura il nome di Zlatan Ibrahimovic, fuori dallo scorso 22 maggio, e ormai pronto a riprendere gradualmente gli allenamenti, così come Alessandro Florenzi.

Di seguito l'elenco completo dei giocatori che partiranno per Dubai: Adli, Bakayoko, Brahim Diaz, Bennacer, Calabria, De Ketelaere, Florenzi, Gabbia, Ibrahimovic, Kalulu, Kjaer, Krunic, Lazetic, Maignan, Messias, Mirante, Origi, Pobega, Rebic, Saelemaekers, Tatarusanu, Thiaw, Tomori, Tonali, Vranckx, Bakoune, Bozzolan, El Hilali, Jungdal e Simic.

Il primo impegno ufficiale del Milan è fissato per mercoledì 4 gennaio 2023 contro la Salernitana allo Stadio 'Arechi'.