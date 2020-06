Huntelaar rinnova con l'Ajax: contratto fino al 2021

L'ex attaccante del Milan Klaas Jan Huntelaar ha esteso il proprio contratto con l'Ajax fino al 2021: "Non mi vedo più a giocare con un'altra maglia".

All'età di 37 anni Klaas Jan Huntelaar non ha proprio intenzione di appendere le scarpe al chiodo: l'attaccante olandese non vede l'ora di tornare in campo e proprio per questo ha deciso di rinnovare il proprio contratto con l'.

L'annuncio è arrivato tramite il sito del club olandese, l'ex centravanti del ha trovato l'accordo con la società per un prolungamento fino al 2021:

"L'Ajax e Klaas Jan Huntelaar hanno raggiunto un accordo sull'estensione del suo contratto che durerà fino al 30 giugno 2021".

A 37 anni Huntelaar ha rinnovato tutto il proprio affetto nei confronti dei Lancieri e non vede altra squadra al di fuori del colosso di Amsterdam: