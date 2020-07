Hulk verso l'addio alla Cina: "Ho offerte anche dall'Italia"

Hulk potrebbe tornare in Europa dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a dicembre con lo Shanghai SIPG. L'Italia è un'opzione.

Il campionato in è appena ripartito e lo Shanghai SIPG è uno dei club candidati alla vittoria finale: il successo esterno contro il Tianjin Teda ha lanciato la squadra in cui milita Hulk, vera e propria stella che però a fine anno andrà altrove.

L'ex ha infatti già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a dicembre: il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Europa a quattro anni dall'addio allo , sua ultima esperienza prima dell'approdo in Asia.

A comunicare tale possibilità è stato proprio lo stesso Hulk nel corso di un'intervista concessa a 'Lance': tante le opzioni sul tavolo, compresa quella italiana della .

"Sto ascoltando molte proposte dal e dal resto d'Europa: ho offerte da , , , , e . Anche una dalla Cina. Ogni giorno ne arriva una nuova. Grazie a Dio ho un nome forte nel mercato. Mi tengo sempre in forma dal punto di vista fisico, mi aiuta parecchio".

Hulk darà priorità al progetto sportivo prima che alle questioni economiche.

"Non metterò l'aspetto economico davanti a quello sportivo. Sto parlando con Dio per prendere la decisione migliore, per essere molto felice e continuare la mia carriera. In ogni squadra per cui ho giocato ho scritto la storia. Voglio che Dio mi benedica per continuare a scrivere questa bellissima storia nel calcio".

Il Palmeiras potrebbe essere una buona soluzione per il prosieguo di una carriera contraddistinta da valanghe di goal ad ogni latitudine.