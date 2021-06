Hudson-Odoi cambia Nazionale? "Il Ghana è casa mia"

Callum Hudson-Odoi, 'dimenticato' dall'Inghilterra, strizza l'occhio alla Nazionale ghanese: "E' casa mia, vedremo".

Già diverse presenze con la Nazionale inglese, ma Callum Hudson-Odoi ha deciso di cambiare: stando a quanto riporta Joy Sports, nel corso di un evento, infatti, l'attaccante del Chelsea ha manifestato l'intenzione di voler giocare con il Ghana in futuro.

"Quando sei giovane, hai l'opportunità di giocare per l'Inghilterra, tra l'Under 15 e l'Under 16. Mi trovavo già lì mi hanno dato la possibilità di giocare: avevo già deciso di giocare per l'Inghilterra. Dovevo scegliere tra il Ghana o l'Inghilterra e alla fine della giornata mi sono detto di essere circondato da persone giuste, che sapevano consigliarmi cosa fosse giusto o sbagliato".

Scelta che ha portato, come detto, Hudson-Odoi a compiere tutta la trafila delle selezioni giovanili fino alle 3 presenze con i "Three Lions" nel 2019. Da lì in poi, però, il giocatore del Chelsea non è stato più convocato.

"Quando l'Inghilterra mi ha preso in considerazione ho detto 'Sì, lasciami giocare per il mio Paese'. Ma ho detto che anche il Ghana è casa mia, quindi vedremo, vedremo".

Fresco campione d'Europa con i Blues, e attualmente in vacanza in Ghana, Callum Hudson-Odoi apre al futuro e al cambiamento seguendo le orme del padre, Bismarck Odoi, ex centrocampista ghanese con la maglia dell'Heart of Oak, squadra di Accra, città natale, e del fratello, Bradley Hudson-Odoi, ex Ghana Under 20.