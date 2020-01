Honda non molla: sta per firmare con il Botafogo

Dopo la deludente esperienza con il Vitesse, l'ex giapponese del Milan è pronto a continuare la sua carriera in Brasile.

A 33 anni, Keisuke Honda non ha certo intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il centrocampista giapponese, reduce dall'esperienza con il Vitesse, è infatti pronto a firmare con il Botafogo, club del campionato brasiliano in procinto di far firmare il contratto all'ex .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo Globesporte, Honda arriverà a Rio de Janiero nei prossimi giorni per discutere del contratto ed essere l'ennesimo rinforzo del club per il 2020. Il giocatore nipponico ha lasciato il Vitesse dopo sole quattro gare alcune settimane, svincolandosi per provare una nuova avventura.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Honda non ha mai avuto certo limiti mondiali ed ora è desideroso di provare quante più esperienze calcistiche possibile. Dotato di grande classe, mostrata sopratutto ai tempi del Mosca, non è riuscito a diventare idolo indiscusso al Milan, proponendo grande calcio a sprazzi.

Per Honda il , se tutto dovesse andare in porto, sarà la sua settima nazione calcistica. Oltre alla con il CSKA, l' con il Milan, l' con VVV e Vitesse, il classe 1986 ha giocato ovviamente in con il Nagoya Grampus, ma anche in con la maglia del Pachuca e in sotto il Melbourne Victory.

Tra i più presenti nella storia della Nazionale giapponese, Honda non gioca con essa però oramai dal 2018. Da allora ha scelto una nuova squadra con cui mostrare la sua classe, senza però riuscire ad imporsi. Ci riuscirà in quel di Rio nelle prossime settimane?

Negli ultimi tre decenni i brasiliani hanno avuto un boom in Giappone, ma a parti invertite no: Honda può aprire una nuova via per i connazionali in Sudamerica.