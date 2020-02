Da Hollywood al calcio europeo: Clooney interessato al Malaga

Il Malaga potrebbe presto passare in mani americane. Trattativa aperta, tra gli imprenditori interessati all’affare c’è anche George Clooney.

E’ uno degli attori più famosi e amati al mondo e in un futuro non troppo lontano potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista nel calcio europeo.

Secondo quanto riferito a Canal Malaga da Antonio Aguilera, presidente dell’Associazione dei Piccoli Azionisti del Malaga, il presidente del club iberico, Abdullah Al-Thani, sarebbe disposto a cedere le sue quote della società e tra coloro che sarebbero interessati all’acquisto c’è un gruppo americano strettamente legato al mondo del cinema e in particolare a George Clooney.

Il gruppo avrebbe già presentato una offerta da 15 milioni di euro a fine 2019, ricevendo in cambio un rifiuto, ma anche la disponibilità di sedersi ad un tavolo per trattare. Al-Thani è sempre parso restio a cedere le sue quote, ma negli ultimi mesi qualcosa sarebbe cambiato, tanto che sarebbe pronto a farsi da parte ma solo a fronte di un esborso da circa 100 milioni di euro.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Antonio Aguilera, parlando degli ultimi sviluppi, ha spiegato.

“C’è un gruppo molto importante di persone che hanno a che fare con le produzioni cinematografiche e televisive che sono qui a Malaga e che vorrebbero fare di Malaga la Hollywood europea. Stanno registrando delle serie di per Amazon, il potenziale economico è molto elevato. Nessuno è pronto ad accontentare Al-Thani offrendo 100 milioni, ma si sta negoziando ed è stato lui a chiamare gli americani per aprire una trattativa”.

Parlando a Marca, lo stesso Aguilera ha confermato come Clooney sarebbe tra coloro pronti ad investire, ma che il club sarebbe comunque gestito da qualcuno che già vive a Malaga.

Il Malaga, club dal recente passato importante (nel 2013 si è spinto fino ai quarti di ), attualmente milita nella Segunda Division spagnola ed è 14esimo in classifica.