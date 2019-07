Hoffenheim-Verona: dove vederla in tv e streaming

A un mese dall'inizio della Serie A, il Verona affronta l'Hoffenheim in amichevole. Scopri dove seguire la partita in tv o in streaming.

L'estate del prosegue in . I gialloblù di Juric si spostano sulle Alpi per la seconda parte del ritiro e incontrano l' in amichevole.

La partita sarà la prima vera prova per gli scaligeri, che fino a qui hanno affrontato soltanto formazioni di categorie minori. Il test contro il club di sarà invece il primo davvero probante.

Sarà a disposizione di Juric anche il nuovo arrivato Salvatore Bocchetti, che è stato convocato per il ritiro di Feldkirchen.

Le squadre si affronteranno a Bad WImbasch. L'accesso allo stadio costerà 15 euro per gli adulti, 12 euro il biglietto ridotto, 8 euro dai 6 ai 14 anni, mentre potranno entrare gratuitamente i minori di 6 anni.

VERONA-HOFFENHEIM: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Hoffenheim-Verona DATA 25 luglio 2019, ore 17.00 DOVE Hofmaninger Stadion, Bad Wimsbach (Austria) ARBITRO - TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO VERONA-HOFFENHEIM

L'amichevole Verona-Hoffenheim si giocherà giovedì 25 luglio alle ore 17.00. Sede della partita l'Hofmaninger Stadion di Bad Wimsbach, in Austria.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta la partita Verona-Hoffenheim. Il match sarà su smart tramite l’apposita app, oppure collegando il proprio televisore ad un decoder Sky Q o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Sono dispositivi alternativi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà visibile alle ore 20 in differita su TeleArena, canale 16 del Digitale Terrestre a Verona.

Verona-Hoffenheim si potrà seguire in attraverso vari dispositivi come pc, tablet o smartphone sempre sulla piattaforma DAZN. Al termine del match, rimarranno disponibili on demant gli highlights della gara.

Rispetto alla scorsa amichevole contro l'Union Feltre, nel Verona potrebbero rientrare Bessa e Dawidowicz per andare a comporre l'undici titolare che potrebbe essere schierato in gran parte anche in campionato.

VERONA (3-5-2): Silvestri, Rrahmani, Dawidowicz, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Zaccagni, Vitale; Di Carmine, Lee.

HOFFENHEIM (3-4-2-1): Baumann, Posch, Bicakcic, Hübner; Kaderabek, Rupp, Grillitsch, Zuber; Bebou, Grifo; Szalai.