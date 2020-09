Hoeness su Thiago Alcantara: "Liverpool e United voglio ricattare il Bayern"

L’ex presidente del Bayern, Uli Hoeness, spiega: “Thiago Alcantara avrà accordi con Liverpool e United. Faranno offerte l’ultima settimana”.

Quello di Thiago Alcantara è uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato. Il centrocampista del , dopo aver vinto tutto in , potrebbe ora essere pronto per una nuova avventura che potrebbe portarlo in .

Nelle ultime settimane si è parlato di lui soprattutto in ottica e e, secondo l’ex presidente del club bavarese, Uli Hoeness, proprio le due società inglesi non si sarebbero comportate in maniera esemplare.

Hoeness, parlando ai microfoni di Sport1, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Thiago Alcantara.

“E’ una situazione complicata. Qualche tempo fa abbiamo trovato un accordo per un nuovo contratto di quattro anni. Qualche giorno dopo poi è venuto a dirci: “Sto cercando una nuova sfida”. Io penso che lui abbia ovviamente trovato un’intesa con il Liverpool o con il Manchester United o forse con entrambi. Loro stanno bluffando e nessuno ha ufficialmente contattato il Bayern”.

Secondo Hoeness, Liverpool e United stanno aspettando il momento giusto per andare all’assalto del giocatore.

“Non hanno stile. Stanno cercando di ricattarci, aspettando l’ultima settimana di mercato, quando faranno un’offerta economica. In quel caso il Bayern dovrà decidere se cedere o se dire al giocatore che deve restare. Saranno settimane calde”.

Sempre più spesso si sente parlare di club che si accordano prima con i giocatori e poi cercano un’intesa con la società proprietaria del cartellino.