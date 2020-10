Hoedt torna alla Lazio, ora è ufficiale: prestito dal Southampton

Wesley Hoedt torna a vestire ufficialmente la maglia della Lazio dopo tre anni dall'ultima volta: il difensore arriva in prestito dal Southampton.

La corre ai ripari sul fronte difensivo e mette a segno un importante rinforzo nell'ultimo giorno di mercato: Wesley Hoedt torna a vestire ufficialmente la maglia biancoceleste con la formula del prestito dal .

Il club capitolino ha depositato il contratto del centrale olandese, che aveva già giocato con la maglia dlel'Aquila due anni dal 2015 al 2017 prima di essere ceduto al Southampton per una cifra vicina ai 17 milioni di euro.

Una scelta che lo stesso giocatore aveva poi rimpianto: ora la nuova occasione in alla corte di mister Inzaghi per rinforzare un reparto in emergenza. Hoedt torna alla Lazio in prestito, c'è la firma sul contratto.