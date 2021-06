Il Ct Hjulmand sulla sostituzione di Kjaer: "Era troppo scosso, ha dovuto lasciare il campo"

Il Ct danese spiega la sostituzione di Kjaer al 63' contro la Finlandia: "E' un grande amico di Christian. Non eravamo certi potesse riprendere".

Nel momento di maggiore apprensione Simon Kjaer è stato uno dei primi ad intervenire, tempestivamente, in soccorso di Christian Eriksen colpito da un malore nel corso della partita tra Danimarca e Finlandia.

Prima i soccorsi, poi l'invito ai compagni a fare da "scudo" attorno al fantasista dell'Inter durante l'intervento dei medici e infine l'abbraccio alla moglie dell'ex Tottenham a bordo campo.

Dopo la grande paura, nelle ore successive sono arrivate le prime buone notizie dall'ospedale di Copenaghen che hanno portato alla ripresa del match quasi due ore dopo la precedente sospensione.

Kjaer ripresentatosi sul rettangolo verde dopo aver quasi toccato con mano il dramma è rimasto in campo fino al 63' prima di essere costretto al cambio come spiegato in conferenza stampa dal Ct danese Kasper Hjulmand:

"Kjaer era troppo scosso, ha dovuto lasciare il campo. Era profondamente toccato dalla vicenda, era scosso. E' un grande amico di Christian. Non eravamo sicuri che potesse riprendere la partita, Simon ci ha provato ma non ce la faceva". Le parole del tecnico scandinavo riportate da 'MilanNews.it'.

"Se avessi dovuto giocare io, non so come avrei fatto. Quello che hanno fatto i giocatori è stato incredibile. Non potrei essere più orgoglioso, sono esausti ed emotivamente svuotati. Avevamo due opzioni: finire la partita oggi o giocare domani a mezzogiorno. C'erano giocatori sicuri di non riuscire a dormire, quindi era meglio scendere in campo subito".

Il torneo dei danesi si è aperto con una sconfitta di misura ma il risultato è puramente marginale in relazione a quanto è accaduto ieri sul terreno di gioco di Copenaghen. Un episodio che "segnerà" inevitabilmente il proseguo della rassegna continentale: