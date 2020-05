Higuain sul River Plate: "Mi ha dato tutto, ma ora penso alla Juventus"

Neppure il tempo di tornare alla Continassa che su Gonzalo Higuain si riaccendono i riflettori del calciomercato. Il contratto del Pipita con la d'altronde è in scadenza nel 2021 e difficilmente verrà rinnovato.

Higuain inoltre è alle prese con i seri problemi di salute della madre, tanto che nelle scorse settimane si era sparsa la voce che l'attaccante non volesse neppure rientrare in . Voce poi smentita dai fatti.

Adesso però, intervistato da 'Tyc Sports', Higuain non esclude di tornare a giocare in patria per indossare di nuovo la maglia del club che lo ha lanciato: il River Plate.

Il futuro, insomma, è ancora tutto da scrivere ma il Pipita ammette di essere un grande estimatore del River di oggi.

Higuain ha avuto anche modo di parlare di un suo connazionale come Lautaro Martinez, al centro di mille voci di calciomercato rigurdanti il .

"È molto complicato prendere una decisione a questa età. A 18 anni, il Real Madrid è venuto a cercarmi e non ho detto: 'no, voglio pensare prima a crescere'. Non sai cosa accadrà dopo. È una situazione molto impegnativa per lui. Ovviamente, non voglio commentare per evitare polemiche, ma se ti cerca il Barcellona di Messi... Non vorrei essere nei suoi panni, ma è molto difficile dire di no".