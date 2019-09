Gonzalo Higuain giura amore alla , ma il richiamo del ritorno in patria lo alletta. Lo lascia intendere in un'intervista a 'Fox Sports ', dove strizza l'occhio al club con cui ha spiccato il volo: il River Plate.

"Per ora resto qui, ma rimarrò per adempiere al contratto. Ho quest’anno e l’anno prossimo. Non ho mai chiuso le porte a River, lo seguo sempre. Sono contento quando le cose vanno bene, e spero che vadano sempre meglio".

"Non chiudo alcuna porta. Il futuro è incerto, ora ho due anni di contratto qui e poi vedremo. Sono sempre legato al River, ai calciatori e ai tifosi. A dire la verità, non so cosa succederà. Però al momento voglio godermi la . Dopo il ritiro mi piacerebbe aprire una scuola calcio, per mostrare ai giovani quello che ho vissuto e cosa ho sofferto per diventare ciò che sono".