Higuain all'Athletic Bilbao? No: "Non basta avere il nonno basco"

Il direttore sportivo dell'Athletic Bilbao ha smentito un possibile accordo con Higuain a giugno: "Vorrei fosse nato qui, ma non è così".

L' Bilbao sogna Gonzalo Higuain per la prossima estate. L'indiscrezione dall' parla di un piano del team basco per provare ad acquisire l'attaccante della il prossimo giugno. Indiscrezione smentita dallo stesso dirigente del club biancorosso.

Rafa Alkorta, direttore sportivo dell' ed ex leggenda del club, ha parlato della voce relativa ad Higuain, spazzandola via. Come noto la squadra del San Mames è forse la più fedele al mondo riguardo i giocatori da utilizzare, quasi tutti locali, con pochissime eccezioni. Il Pipita non sarà una di queste.

Higuain ha antenati provenienti dai Paesi Baschi, ma per Alkorta, intervistato da Onda Cero, non è abbastanza:

"Vorrei fosse nato o cresciuto qui, ma se non ci sono queste due basi... Non basta avere i nonni ora come ora. Non so se un giorno sì, ma ora no".

Il bisnonno di Higuain era basco, ma non basta. A differenza di altri giocatori del Bilbao magari nati altrove ma cresciuti comunque sin da piccoli all'ombra del San Mames, il Pipita non ha mai vissuto nei Paesi Baschi, nè è cresciuto con i colori biancorossi impressi sopra la pelle.

Nel 2020 la tradizione sembra rimanere tale, la sensazione è che difficilmente il Bilbao rinuncerà nel breve periodo ad accettare dei giocatori con un lontano grado di parentela basco, così da evitare di perdere la più rgande caratteristica per cui è famosa in giro per il mondo.

Il Bilbao ha messo da parte i sogni di gloria davanti all'esplosione nel nuovo millennio di e , nonchè dell'Atletico, per rispettare i propri principi. Crescere i giovani baschi per continuare ad essere il solito, vecchio club trainato dalla tradizione.