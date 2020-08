Hernanes obiettivo della Reggina: "Il mercato è lungo, chissà"

Dopo Menez e Lafferty, il patron della Reggina Luca Gallo punta anche Hernanes: "Abbiamo lavorato per prenderlo, al momento situazione bloccata".

Jeremy Menez, il Tanque Denis, Kyle Lafferty. E, chissà, magari anche Hernanes. Non è una voce da puro fantamercato: la Reggina ci ha provato davvero. E non ha intenzione di mollare completamente l'osso. Parola di Luca Gallo, il presidente della neopromossa calabrese.

Le sue parole a 'gianlucadimarzio.com' sono chiare: la Reggina ha tentato seriamente di riportare in Hernanes, già protagonista in A con la maglia della e - in misura minore - con quelle di e . Un potenziale colpaccio per la Serie B.

"Abbiamo lavorato per prendere Hernanes - rivela Gallo - Per il momento la situazione si è bloccata, ma il mercato è lungo e chissà".

Attualmente il trentacinquenne centrocampista brasiliano gioca nel San Paolo, dove si è messo in luce nei primi anni della carriera e dove è tornato nel 2018 dopo un'esperienza in . Il nuovo sogno della Reggina è lui. Anche se non di soli sogni è fatto il mercato.

"Purtroppo dovremo anche vendere e sarà doloroso - continua Gallo - Certamente dobbiamo puntellare centrocampo e difesa per adeguarci a un campionato durissimo".

Potrebbe arrivare anche un nuovo portiere. E uno dei primi nomi sulla lista della Reggina, come confermato da Gallo, è quello di Alessandro Plizzari, gioiello di proprietà del ma reduce da una retrocessione in C col .