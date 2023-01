Henderson out in Nottingham Forest-Manchester United: è in prestito dai 'Red Devils'

Il portiere inglese non potrà essere presente in campo a causa del regolamento della Carabao Cup: a meno di un permesso scritto del Manchester United.

Con i due rigori parati a Ruben Neves e Joe Hodge nella lotteria finale contro il Wolverhampton, ha permesso al Nottingham Forest di volare al penultimo atto della Carabao Cup, dove ci sarà la sfida al Manchester United: Dean Henderson, però, a quell'importante appuntamento non potrà essere presente.

Il suo cartellino, infatti, è di proprietà dei 'Red Devils' che lo hanno ceduto con la formula del prestito in estate: il regolamento della competizione, e nello specifico l'articolo 6.3, è chiaro a riguardo.

"I giocatori tesserati su base temporanea non saranno ammessi in campo a meno che, il club che detiene la titolarità del cartellino, non conceda un consenso scritto".

Servirà dunque un consenso scritto da parte del Manchester United per far sì che Henderson possa scendere in campo in semifinale, ipotesi su cui al momento è difficile fare delle previsioni.

Più facile pensare ad un impiego del vice di Henderson, il gallese Wayne Hennessey, come già avvenuto in Premier League il 27 dicembre ad 'Old Trafford' nel 3-0 rifilato dal Manchester United ai 'Tricky Trees'.

"E' frustrante - ha ammesso il tecnico del Nottingham Forest, Steve Cooper - soprattutto dopo la grande partita disputata. E' un peccato che Henderson non possa esserci, è così coinvolto all'interno delle dinamiche del nostro gruppo".

Dal canto suo, il Manchester United ha conquistato l'accesso alla semifinale di Carabao Cup grazie al 3-0 inflitto al Charlton: di Antony e Rashford (doppietta) i goal della squadra di Ten Hag.