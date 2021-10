Coppa di Germania: Helbiz trasmetterà le gare dell'edizione 2021/2022

Sarà Helbiz a trasmettere in esclusiva le gare dell'edizione 2021/2022 della Coppa di Germania. La piattaforma trasmette anche la Serie B italiana.

Le gare della Coppa di Germania 2021/2022 saranno trasmesse da Helbiz Live, che ha annunciato un accordo con la Federcalcio tedesca per l'acquisizione in esclusiva delle gare del trofeo nazionale in Italia a partire dalla stagione in corso.

Sulla piattaforma andranno in onda due partite in diretta a turno, oltre agli highlights di tutte le partite della competizione. Si comincia con il turno in programma per il 26 e 27 ottobre e che vedrà impegnate Borussia Dortmund e Bayern Monaco rispettivamente contro Ingolstad e Borussia Mönchengladbach.

La Coppa di Germania si aggiunge così all'offerta di Helbiz, che da quest'anno trasmette anche le gare di Serie B in esclusiva. Il torneo tedesco sarà automaticamente incluso nell'abbonamento sottoscritto senza costi aggiuntivi.

Il CEO di Helbiz Media Matteo Mammì ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto con la Federcalcio tedesca.

“Helbiz Live cresce e arricchisce l'offerta di contenuti con una prestigiosa property di calcio internazionale, che sono sicuro i nostri abbonati apprezzeranno moltissimo. Siamo entusiasti di iniziare a collaborare con la Federazione Calcio Tedesca e di trasmettere live partite di club iconici come il Bayern e il Borussia”.