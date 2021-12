Hefti al Genoa, ci siamo: in Champions ha segnato all'Atalanta

Una situazione difficile in termini di classifica e il calciomercato, ancora una volta, per provare a porre rimedio. Il Genoa, terzultimo in classifica e con un solo successo nel girone d'andata della Serie A 2021/2022, si tuffa nelle trattative per provare a salvarsi e giocare ancora una volta nella massima serie.

Come evidenzia Sky Sport, il Genoa ha infatti raggiunto l'accordo con lo Young Boys, reduce dal quarto posto nei gironi di Champions League e in particolare in quello dell'Atalanta, per il passaggio in Liguria di Silvan Hefti nel calciomercato invernale imminente.

Hefti è già in Italia per le visite mediche di routine, alle quali seguirà la firma sul contratto e l'ufficialità come nuovo giocatore del Genoa. Terzino o esterno alto di destra, proverà a rendersi protagonista sulla fascia alla corte di Shevchenko, che durante l'annata ha sostituito Ballardini.

A proposito di Champions e Atalanta, Hefti ha segnato una rete nel 3-3 tra Young Boys e Atalanta, che ha portato la Dea ad ottenere solamente un punto in casa degli elvetici, riuscendo a trovare il pari finale con Muriel al minuto 88, quattro dopo la rete dell'esterno.

Il Genoa ha messo sul piatto circa 5 milioni di euro per acquistare dallo Young Boys il 24enne, che in passato ha militato nel San Gallo prima di essere prelevato dalla società giallonera, oramai stabilmente qualificata nelle varie competizioni europee.

L'articolo prosegue qui sotto

Oltre a Hefti, il Genoa sta puntando Bergamo e l'Atalanta per rinforzare il resto della rosa: nel mirino della nuova proprietà della società ligure ci sono infatti Piccoli e Miranchuk. Per l'attaccante italiano si lavora sulla base del prestito, più difficile l'arrivo del trequartista russo.