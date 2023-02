Nuova avventura per Héctor Cuper: l'allenatore è il nuovo ct della Siria

A 67 anni Héctor Cuper continua il giro del mondo: dopo la Repubblica Democratica del Congo lo attende la panchina della Nazionale siriana.

Nuova avventura in panchina in una nuova Nazione per Héctor Cuper.

L'allenatore giramondo, dopo le esperienze con la Georgia, l'Egitto (secondo nella Coppa d'Africa 2017), l'Uzbekistan e la Repubblica Democratica del Congo, è stato infatti ufficialmente nominato nuovo ct della Siria.

Sarà la quinta Nazionale per l'allenatore ex Inter, che in Italia è ricordato per le due stagioni in nerazzurro (2001-2003), lo scudetto perso il 5 maggio del 2022, la difficile convivenza con Ronaldo il Fenomeno e qualche mese al Parma, cinque anni più tardi.

Per el hombre vertical, in panchina dal lontano 1993, quella della Siria sarà la panchina numero diciassette. Il tecnico argentino in carriera ha collezionato esperienze ovunque: anche in Argentina, Spagna, Grecia, Turchia e Emirati Arabi. Ora, a 67 anni, Cuper si prepara a sbarcare anche in Siria.