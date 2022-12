Hebei da incubo: retrocessione con 29 sconfitte in 30 partite

Travolto dai problemi finanziari, l'Hebei sta per chiudere un'annata pessima: un solo successo in 30 partite e retrocessione inevitabile.

Un tempo si chiamava Hebei Fortune, poi la rivoluzione socio-culturale avvenuta nel movimento calcistico cinese ha fatto propendere per un più 'patriottico' Hebei: forse questo taglio non ha portato i frutti sperati al club, sprofondato in un incubo senza fine.

Dall'acquisto della maggioranza da parte di China Fortune Land Development Co., Ltd avvenuto nel 2015, l'Hebei ha vissuto un ridimensionamento sfociato nell'inevitabile retrocessione in seconda serie, alla luce dell'ultimissimo posto in Chinese Super League.

Nonostante la stagione non sia ancora del tutto volta alla fine, il futuro dell'Hebei è ormai segnato: una sola vittoria e ben 29 sconfitte in 30 partite, con l'aggiunta di nove punti di penalizzazione (comminati per i gravi problemi finanziari che da tempo affliggono la società) che rendono ulteriormente drammatica la situazione sportiva.

L'Hebei, ovviamente, ha anche i numeri peggiori per quanto riguarda l'attacco e la difesa, rispettivamente con 15 goal all'attivo e addirittura 104 subiti, all'incredibile media di 3,46 a partita.

Un salto nel vuoto rispetto ai tempi in cui, grazie alla politica adottata per migliorare la qualità dell'intero movimento, arrivavano dall'Europa veri e propri campioni al termine della loro carriera: hanno vestito la maglia dell'Hebei professionisti del calibro di Hernanes, Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano e Gervinho, simboli di un'era dorata ormai andata ufficialmente in sordina.