Hauge lascia il Milan: accordo con l'Eintracht Francoforte a un passo

Si conclude dopo appena una stagione l'esperienza di Hauge con la maglia del Milan: accordo a un passo per il trasferimento all'Eintracht Francoforte.

L'avventura al Milan di Jens Petter Hauge è già giunta ai titoli di coda. L'esterno offensivo norvegese, infatti, è vicinissimo a lasciare il club rossonero dopo appena una stagione. Il futuro del 22enne è in Bundesliga: l'Eintracht Francoforte è pronto a chiudere la trattativa con il 'Diavolo'.

Per Hauge è arrivata la seconda esclusione dalla lista convocati in questo pre-campionato. Dopo il match contro il Nizza, l'allenatore del Milan Stefano Pioli lo ha escluso anche dall'elenco dei calciatori che prenderanno parte al match amichevole contro il Valencia.

La trattativa tra il Milan e l'Eintracht Francofote è alle battute finale: le parti sono a un passo dall'intesa totale per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Dopo il no alla prima offerta da 8 milioni, ritenuta bassa dal Milan, il club teutonica ha rilanciato con un'altra proposta.

Si conclude dopo poco meno di 12 mesi l'avventura di Jens Petter Hauge al Milan. Il norvegese classe 1999, che aveva stregato i rossoneri in Europa League nel match dei preliminari contro il Bodo/Glimt, ha collezionato nella sua annata con la maglia del 'Diavolo' 24 presenze con 5 goal (2 in Serie A e 3 in Europa League) e 1 assist.