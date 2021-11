Il ritorno di Hateboer: titolare in Atalanta-Venezia dopo 6 mesi

Riecco Hans Hateboer. A 6 mesi di distanza dall'ultima volta, l'esterno olandese ritrova una maglia da titolare e si butta definitivamente alle spalle i guai fisici.

In Atalanta-Venezia, Hateboer è stato scelto dal primo minuto nell'undici di Gian Piero Gasperini per il match della quindicesima giornata di Serie A: in campionato non accadeva dal 15 maggio, più precisamente da Genoa-Atalanta, penultimo turno della scorsa stagione.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ultima apparizione in campo dell'oranje prima che i problemi al piede sinistro lo costringessero ad operarsi, però, risale a 4 giorni più tardi: Juventus-Atalanta, finale di Coppa Italia disputata il 19 maggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia e vinta dai bianconeri.

Un recupero fondamentale per Gasp e per la Dea, che ha in Hateboer uno dei pilastri del sistema di gioco del tecnico di Grugliasco in grado di segnare e fornire assist partendo dall'esterno.