Handanovic-Inter, il matrimonio continua: rinnovo fino al 2022

Samir Handanovic rinnova il suo contratto con l'Inter fino al 2022: si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

Si attende soltanto l'annuncio ufficiale, ma Samir Handanovic ha rinnovato con l' . Firma fino al 2022, lo sloveno si conferma pilastro dei nerazzurri.

'Sky' riporta come Handanovic abbia prolungato il proprio contratto, attualmente in scadenza nel 2021, per un'intesa che gli farà disputare 10 stagioni con la maglia dell'Inter.

Il capitano della squadra di Conte, infatti, è arrivato a Milano nell'estate del 2012 quando il club allora presieduto da Moratti lo rilevò a titolo definitivo dall' . Per il 36enne, con l'Inter, ad oggi le presenze sono 342.