Handanovic 'para' le critiche: "Tanti cani abbaiano per la strada ma non tiro le pietre su ogni cane"

Il portiere e capitano dell'Inter, Samir Handanovic, risponde alle critiche ricevute nell'ultimo periodo nell'intervista rilasciata ad Amazon Prime.

Samir Handanovic non ci sta. Il portiere e capitano dell'Inter, oggetto delle critiche di tifosi e addetti ai lavori dopo le alcune prestazioni al di sotto delle aspettative, ha voluto rispondere per le rime a coloro che lo hanno messo nel mirino negli ultimi mesi.

Il numero uno sloveno dei nerazzurri ha rilasciato alcune dichiarazioni in un'intervista rilasciata ai microfoni di Amazon Prime prima della gara d'esordio del Gruppo D della Champions League 2021/2022 a San Siro contro il Real Madrid.

"Come paro le critiche su di me e come mi comporto? Tanti cani abbaiano per la strada ma non è che tiro le pietre su ogni cane che abbaia per strada".

Arrivato all'Inter nel 2012 dall'Udinese, Samir Handanovic ha ereditato la fascia da capitano da Mauro Icardi dopo la rottura tra l'argentino e Luciano Spalletti nel febbraio 2013, alla vigilia della sfida contro il Rapid Vienna di Europa League.

Handanovic, che il 14 luglio scorso ha spento 37 candeline, ha collezionato in carriera 392 gettoni con la maglia dell'Inter. Lo sloveno ha il contratto in scadenza con il club nerazzurro a fine stagione e la società di viale della Liberazione si sta muovendo per individuare il possibile erede dello sloveno - con Onana dell'Ajax in pole position - dopo nove anni.

In attesa di novità sul futuro, Handanovic si prepara alla sfida contro il Real Madrid e respinge le critiche. Lo sloveno si tiene stretto il suo posto da titolare tra i pali, in attesa di conquistare nuovi titoli con i nerazzurri dopo il trofeo della Serie A alzato al cielo nella passata stagione.