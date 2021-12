Hamsik a segno contro Balotelli e Montella: Trabzonspor sempre più primo

Sembra non conoscere ostacoli la corsa del Trabzonspor verso la conquista della Süper Lig, obiettivo dichiarato per spezzare un digiuno che dura dal 1984: nel pomeriggio di ieri la squadra di Trebisonda ha portato a casa la dodicesima vittoria in quindici partite che, con tre pareggi, genera un totale di 39 punti, addirittura dodici in più rispetto al Fenerbahce.

Merito di un 2-0 inflitto all'Adana Demirspor, squadra allenata da Vincenzo Montella e con Mario Balotelli nei ranghi: 'Supermario' è rimasto in campo per tutti i 90 minuti senza incidere, ricevendo un cartellino giallo nel finale.

E' andata molto meglio, invece, ad un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio: Marek Hamsik ha festeggiato la sua seconda rete in campionato, quella del definitivo 2-0 nei primi minuti della ripresa.

L'ex capitano del Napoli è uno degli uomini più rappresentativi a disposizione del tecnico Avci, che può contare anche sull'ex Parma Cornelius, Bruno Peres e Denswil, difensore in prestito dal Bologna; stagione già finita, al contrario, per Gervinho, vittima della rottura del legamento crociato che non ha comunque intaccato il morale della squadra, giunta all'ottavo successo di fila.