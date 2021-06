Hamsik al Trabzonspor, è ufficiale: giocherà con Gervinho e Bruno Peres

Dopo Vitor Hugo, Gervinho e Bruno Peres, la squadra turca potrà contare anche sull'ex capitano del Napoli.

Marek Hamsik continuerà la sua carriera calcistica in Turchia. Dopo una vita passata al Napoli, i trasferimenti in Cina e Svezia, ora la vita del centrocampista slovacco si apre alla Super Lig: ufficiale, infatti, il suo passaggio al Trabzonspor.

La notizia dell'ufficialità era attesa da giorni, arrivata nella serata di martedì. In vista degli Europei, dunque, Hamsik trova una nuova squadra, come si aspettava il suo giocatore e l'entourage, così da concentrarsi al meglio sulla competizione continentale.

Via dal Napoli nel 2019 dopo aver contribuito a rendere il Napoli di nuovo grande, Hamsik aveva scelto il Dalian Yifang in Cina. 2019 e 2020 in Asia e ritorno in Europa per sposare a sorpresa la causa del Goteborg, durata però solamente pochi mesi.

Ora il Trabzonspor, dove ritrova vecchi avversari di Serie A come Bruno Peres e Gervinho, entrambi appena arrivati rispettivamente da Roma e Parma. In squadra gioca anche un altra conoscenza del calcio italiano come Vitor Hugo, che non ha avuto fortuna in passato alla Fiorentina. Per Hamsik un biennale fino al 2023.

L'allenatore del Trabzonspor, Abdullah Avcı si era detto entusiasta della possibilità poi realmente concretizzatasi:

"Hamsik è un grande giocatore, vorrei che arrivasse da noi".

In virtù del quarto posto ottenuto nello scorso campionato, il Trabzonspor giocherà la nuova Conference League alla pari di squadre come Roma, allenata da Mourinho, e Tottenham: un buon palcoscenico per mettersi in mostra. Sia per Hamsik, sia per la compagine turca.