Hamsik al Goteborg, tutto vero: in Svezia per firmare

Il centrocampista slovacco proseguirà la propria carriera nel campionato svedese a sorpresa: giocherà col Goteborg.

Grande entusiasmo in terra svedese per l'arrivo di. Confermate infatti le voci riguardo l'approdo aldell'ex giocatore del Napoli, che ha lasciato il Dalian e la Cina per tornare in Europa, ma non in un campionato top come molti si aspettavano.

Essenziale per l'approdo al Goteborg l'aver condiviso lo spogliatoio con Sam Larsson e Marcus Danielson: entrambi con Hamsik al Dalian, hanno permesso alla società svedese di puntare forte sul centrocampista slovacco per il 2021.

L’arrivo di Marek Hamsik in Svezia per firmare con il Goteborg pic.twitter.com/Bkjm9N1DgQ — Simone Gambino (@SimoneGambino) March 7, 2021

In Svezia per le visite mediche, Hamsik firmerà con il Goteborg nella giornata di lunedì: sfuma dunque il passaggio allo Slovan Bratislava, squadra in cui l'ex capitano del Napoli è cresciuto. Mancato accordo tra le parti e nuova opportunità europea, nel torneo al via il prossimo aprile.

La 97esima edizione del torneo Allsvenskan vedrà dunque a meno di sorprese presente anche Marekiaro, che lascia il Dalian dopo 45 presenze e 5 goal. Dopo aver fatto la storia del Napoli, Hamsik aveva scelto la Cina a sorpresa. Accolto da centinaia di tifosi all'aeroporto, proverà a riportare in cima alla Svezia il Goteborg.

Dietro al Malmo per numero di titoli vinti (la vecchia squadra di Ibrahimovic ha conquistato il campionato svedese in 21 occasioni), con 18 scudetti, il Goteborg non riesce però ad essere regina oramai dal 2007. Nel 2014 e nel 2015 due secondi posti per la squadra bianco-blu, che conta nel suo palmares anche due Coppa UEFA/Europa League.

Classe 1987, Hamsik ha legato come noto quasi tutta la sua carriera all'Italia, visto l'approdo al Brescia nel 2004 e le dodici stagioni in maglia Napoli tra il 2007 e il 2019, in cui è diventato uno dei centrocampisti più apprezzati non solo in Italia, ma anche a livello mondiale.