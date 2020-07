Halilovic torna al Milan, ma è di passaggio: c'è il Benfica su di lui

Tornato al Milan dopo il prestito all’Heerenveen, Alen Halilovic si appresta a salutare di nuovo l’Italia. Contatti avviati col Benfica.

Ha debuttato in Nazionale maggiore quando aveva appena 16 anni e per molto tempo è stato considerato uno dei più grandi talenti del panorama calcistico mondiale. Alen Halilovic non ha avuto la carriera che in molti gli avevano pronosticato, ma ci sono ancora dei club importanti pronti a scommettere su di lui.

Approdato al nell’estate del 2018 a parametro zero, in rossonero ha trovato pochissimo spazio (solo tre presenze in ) prima di iniziare due avventure in prestito allo Standard Liegi e all’ Heerenveen .

La parentesi olandese si è chiusa con 26 partite giocate in totale, 17 delle quali in Eredivisie condite da un goal, e quindi il centrocampista croato è di fatto tornato al Milan, dove però sembra essere solo di passaggio.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, su Halilovic, che nei mesi scorsi era stato accostato anche a Betis, ed , ha messo gli occhi il . I contatti tra il club lusitano e quello meneghino sono già partiti e adesso si sta cercando l’intesa che porti alla definitiva fumata bianca.

Halilovic , classe 1996, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di , B, Gijon, Amburgo e Las Palmas ed è legato al Milan da un contratto che scadrà nel 2021 .