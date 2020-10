Halilovic lascia il Milan: arriva la rescissione consensuale

Alen Halilovic lascia ufficialmente il Milan, il croato ha rescisso consensualmente il contratto che sarebbe scaduto nel 2021.

Dopo due anni e solo tre presenze, tutte in , si chiude definitivamente l'avventura di Alen Halilovic al . La promessa del calcio croato ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava al club rossonero fino al 30 giugno 2021.

Halilovic era arrivato al Milan nell'estate del 2018 a parametro zero, ma è stato quasi subito girato in prestito prima allo Standard Liegi e poi all'Heerenveen.

La scorsa estate il croato è rientrato al Milan però, nonostante sia stato accostato a vari club, alla fine non ha trovato una nuova destinazione e non è mai stato preso in considerazione da Pioli.

Ora quindi ecco arrivare la scelta di rescindere consensualmente il contratto. Halilovic a soli 24 anni cerca una nuova sfida.